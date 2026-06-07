New Wave Holdings Aktie

New Wave Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NG26 / ISIN: SG1Q78923675

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08.06.2026 01:22:36

AI-linked layoffs in US spark new wave of one-person start-ups

Over 100 tech companies cut more than 115,000 jobs in the first quarter of 2026Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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