New Wave Holdings Aktie
WKN DE: A0NG26 / ISIN: SG1Q78923675
|
08.06.2026 01:22:36
AI-linked layoffs in US spark new wave of one-person start-ups
Over 100 tech companies cut more than 115,000 jobs in the first quarter of 2026Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu New Wave Holdings Ltd
|Keine Nachrichten verfügbar.