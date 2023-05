Ai-Media stellt KI-gestütztes LEXI 3.0 vor: die Zukunft der automatischen Live-Untertitelung

SYDNEY, Australien, May 04, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ai-Media, der weltweit führende Anbieter von professionellen Lösungen für die Untertitelung, freut sich sehr, die Markteinführung von LEXI 3.0, der neuen und verbesserten Version seines Vorzeigeprodukts für automatische Live-Untertitelung bekannt zu geben. Mit innovativen Verbesserungen und neuen Funktionen ist LEXI 3.0 die weltweit genaueste und fortschrittlichste Lösung für die automatische Untertitelung und erzielt Ergebnisse, die manuell erstellten Untertiteln gleichkommen – und das zu einem Bruchteil der Kosten.



Unabhängige Prüfungen bestätigen, dass LEXI 3.0 durchgängig Ergebnisse mit 35 % weniger Erkennungs-, Formatierungs- und Interpunktionsfehlern als die Vorgängerversion erreicht.

Außerdem bietet LEXI 3.0 neue automatische Funktionen, darunter die Sprechererkennung und die KI-gestützte Platzierung von Untertiteln, um Störungen auf dem Bildschirm zu vermeiden. Die durchschnittliche Qualität der Ergebnisse hat sich mit dieser Version deutlich von 98,2 % auf 98,7 % NER erhöht.

LEXI 3.0 ist eine erschwingliche On-Demand-Lösung und eignet sich perfekt für die Live-Untertitelung eines breiten Spektrums von Inhalten – von linearen TV-Sendungen, OTT, Live-Sport und Live-Streams bis hin zu Meetings, Veranstaltungen, Vorträgen usw.

Tony Abrahams, Mitbegründer und CEO von Ai-Media, kommentierte:

"Nach 20 Jahren ist es uns endlich gelungen, den heiligen Gral zu knacken und die automatische Live-Untertitelung in die Realität umzusetzen. LEXI 3.0 ist ein bahnbrechendes Produkt. Wir beobachten eine zunehmende Akzeptanz der automatischen Untertitelung, insbesondere aufgrund der erheblichen Qualitätsverbesserung, der geringeren Latenzzeit und der Einführung neuer KI-Funktionen, die bisher erforderliche manuelle Eingriffe überflüssig machen, z. B. Sprecherwechsel und die Platzierung von Untertiteln, um wichtige visuelle Elemente nicht zu verdecken.

LEXI 3.0 ist für bestehende Kunden von Ai-Media ab sofort und ohne zusätzliche Kosten verfügbar. Es ist mit jedem iCap Encoder (Hardware, Alta und Falcon) erhältlich, der mit dem iCap Cloud Network von Ai-Media verbunden ist."

Wenn Sie mehr über LEXI 3.0 erfahren möchten, klicken Sie hier.

Über Ai-Media

Das Technologieunternehmen Ai-Media wurde 2003 in Australien gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Lösungen für die Live-Untertitelung und die Untertitelung von Aufzeichnungen sowie für die Transkription und Übersetzung. Mit seiner KI-gestützten automatischen Untertitelungslösung LEXI und seiner Ende-zu-Ende-Hardware für die Untertitelung unterstützt das Unternehmen die weltweit führenden Rundfunkanstalten, Unternehmen und Regierungsbehörden bei der Gewährleistung einer hochpräzisen, sicheren und kosteneffektiven Untertitelung. Weltweit liefert die Technologie von Ai-Media jeden Monat 7 Millionen Minuten an Live- und aufgezeichneten Medieninhalten, Online-Events und Web-Streams. Ai-Media (ASX: AIM) hat am 15. September 2020 den Handel an der ASX aufgenommen. Weitere Informationen zu Ai-Media finden Sie unter Ai-Media.tv.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0907bea0-b62d-4701-9a16-a712c101c4fe