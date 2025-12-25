AI-ML Innovations: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

AI-ML Innovations hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.12.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.10.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte AI-ML Innovations ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.

Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 0,0 Millionen CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,0 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

