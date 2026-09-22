Nasdaq Aktie

Nasdaq für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 813516 / ISIN: US6311031081

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22.09.2026 08:45:16

AI optimism lifts Asian stocks after Nasdaq ends at record high

Taiwan’s tech-heavy index hits highest level after rising more than 60% this yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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