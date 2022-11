Ai Partners Financial: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Ai Partners Financial hat am 14.11.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2022 endete.

Das EPS lag bei -10,850 JPY. Ein Jahr zuvor waren 37,21 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 696,0 Millionen JPY – das entspricht einem Minus von 35,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,08 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

