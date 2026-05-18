Ai Partners Financial hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Ai Partners Financial hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Ai Partners Financial hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 14,49 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,87 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 41,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,38 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 972,6 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 27,53 JPY. Im Vorjahr waren -3,010 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Ai Partners Financial im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 20,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,58 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 3,80 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at