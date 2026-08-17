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17.08.2026 06:31:29
Ai Partners Financial legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Ai Partners Financial hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 10,97 JPY gegenüber -4,250 JPY im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,16 Milliarden JPY – ein Plus von 33,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ai Partners Financial 867,2 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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