Ai Partners Financial stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ai Partners Financial lud am 11.08.2022 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 12,470 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 32,57 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 702,0 Millionen JPY in den Büchern – ein Minus von 28,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ai Partners Financial 975,0 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at