Ai Partners Financial: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Ai Partners Financial hat sich am 15.08.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2023 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 6,650 JPY gegenüber -12,470 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz lag bei 834,0 Millionen JPY – das entspricht einem Zuwachs von 18,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 702,0 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at