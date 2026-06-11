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WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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11.06.2026 11:55:18
AI predictions, consumer plays: Analysts offer SGX playbook for World Cup 2026
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