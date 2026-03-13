Spotify Aktie
WKN DE: A2JEGN / ISIN: LU1778762911
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13.03.2026 18:00:53
AI-Recommended Music? Spotify Is Giving You the Power to Personalize
On stage at SXSW, Spotify Co-CEO Gustav Söderström announced a new feature that lets you shape your own Taste Profile.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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10.02.26
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