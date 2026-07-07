Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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08.07.2026 00:35:00
AI-related debt sells off sharply as Amazon looks to borrow another $25 billion
Bonds financing the massive artificial-intelligence buildout were hit hard by selling on Tuesday, as Amazon.com set out to borrow another $25 billion in new debt.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Nachrichten zu Amazon
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03.07.26
|Duell der Satelliten-Riesen: Was der Start von Amazon Leo für Anleger der SpaceX-Aktie bedeutet (finanzen.at)
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30.06.26
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29.06.26
|Gewinne in New York: Dow Jones zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
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29.06.26
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Analysen zu Amazon
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|26.06.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
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|UBS AG
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|RBC Capital Markets
|27.05.26
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|UBS AG
|11:44
|Amazon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.06.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
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|16.06.26
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