Ai ROBOTICS gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ai ROBOTICS hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 14,73 JPY gegenüber 9,88 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 194,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,68 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,81 Milliarden JPY ausgewiesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 43,43 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 32,47 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 106,67 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 29,36 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 14,21 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at