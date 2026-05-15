|
15.05.2026 06:31:29
Ai ROBOTICS gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Ai ROBOTICS hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 14,73 JPY gegenüber 9,88 JPY im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 194,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,68 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,81 Milliarden JPY ausgewiesen.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 43,43 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 32,47 JPY je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 106,67 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 29,36 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 14,21 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: ATX geht deutlich schwächer ins Wochenende -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schwach -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street ging es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.