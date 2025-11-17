Ai ROBOTICS hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ai ROBOTICS lud am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 7,94 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 8,51 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 60,01 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,04 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 3,78 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at