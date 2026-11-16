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16.11.2026 06:31:29
Ai ROBOTICS stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ai ROBOTICS hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Ai ROBOTICS hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,60 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7,94 JPY je Aktie gewesen.
Ai ROBOTICS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,65 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 92,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,04 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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