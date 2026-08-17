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17.08.2026 06:31:29
Ai ROBOTICS veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Ai ROBOTICS hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Ai ROBOTICS hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 7,63 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,010 JPY je Aktie gewesen.
Beim Umsatz wurden 11,08 Milliarden JPY gegenüber 4,50 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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