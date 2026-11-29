In Friday's sell-off of artificial intelligence (AI) stocks, many were slammed and reached levels not seen in a long time. While there is panic in the market over the AI build-out, I don't think there should be.

The AI hyperscalers aren't going to quit building data centers. The demand is too high, and there is too much opportunity to pull back on spending now. AI is starting to become incredibly useful, and that will lead to more spending in 2027 and beyond.

However, with how much the AI hardware side of the market sold off over the past week, you could think that all companies would halt spending. I don't think that's even close to the case, and if you have $10,000 waiting to be invested, there are four ideal stocks to buy right now.

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