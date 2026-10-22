GE Vernova Aktie
WKN DE: A404PC / ISIN: US36828A1016
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22.10.2026 23:27:44
AI Sell-Off Spreads to Industrials: Caterpillar, GE Vernova, Vertiv Trapped in Bear Market
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|Caterpillar Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|57 750,00
|-4,43%
|Caterpillar Inc.
|613,60
|-2,26%
|GE Vernova
|739,40
|0,52%
|General Electric Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|60 050,00
|-0,66%
|Vertiv Holdings
|174,66
|0,26%
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