Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
02.01.2026 10:25:00
AI Slop: Den Augen kann man nicht mehr trauen
Jedes dritte Youtube-Video ist billiger KI-Müll. Der Instagram-Chef zeichnet ein düsteres Bild. Menschen lehnen KI zunehmend ab.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
