AI,: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

AI, gab am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,63 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -7,310 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

AI, hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 363,9 Millionen JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 398,8 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at