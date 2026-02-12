:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
12.02.2026 23:50:00
AI spending fears drove Amazon’s stock into a bear market, alongside Microsoft’s
Big Tech stocks are being pummeled by fears of AI overspending, but some are more at risk than othersWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!