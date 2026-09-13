Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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13.09.2026 09:06:41
AI staff 'genuinely frightened' for humanity's future, ex-Anthropic researcher tells BBC
It comes as the AI firm's boss has called for the technology's development to be slowed down, citing "serious" risks.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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