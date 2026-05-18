Ai stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ai hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 64,99 JPY. Im letzten Jahr hatte Ai einen Gewinn von 48,00 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 31,35 Prozent auf 23,96 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,24 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at