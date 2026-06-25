AMD Aktie

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WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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25.06.2026 22:05:00

AI Stock Face-Off: Is Nvidia or AMD the Smarter Long-Term Buy?

Two of the biggest stock winners of the past decade are Nvidia (NASDAQ: NVDA) and Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD), which are up over 16,320% and 9,770%, respectively. The two chip rivals have been major beneficiaries of the artificial intelligence (AI) infrastructure boom, and both remain well-positioned for the long term.However, the question is which AI stock looks like the smarter long-term buy right now. Let's dig in to find out.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 457,05 -2,00% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
NVIDIA Corp. 169,80 -1,20% NVIDIA Corp.

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