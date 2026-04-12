Winners Aktie
ISIN: US97478A1060
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13.04.2026 00:05:00
AI Stock Sell-Off: Here's How to Find the Long-Term Winners
Artificial intelligence (AI) stocks represented a gold mine for investors over the past three years. Companies developing or selling AI products and services saw their share prices take off as investors aimed to get in early on this game-changing technology. In the initial stages of the AI boom, these players were the first to monetize their investments. For example, chip designers' revenue soared as customers rushed to buy chips to power the training of large language models -- these are the workhorses of AI.But, over the past few months, the path hasn't been so smooth for AI stocks or their shareholders. In fact, an AI stock sell-off unfolded, with investors rotating out of many AI giants in favor of stocks in other industries. This happened amid various uncertainties -- from concerns about the economy to worries about the war in Iran -- that damaged investor appetite for growth assets.This doesn't mean the AI story is over, though. Buying opportunities remain, so after the recent AI stock sell-off, here's how to find the long-term winners.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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