UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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27.10.2026 12:15:00
AI stocks haven’t played by the normal valuation rules. Now that rates are higher, they may have to, says UBS
Historically, the surges in investment and in the profitability it produced have proven unsustainable for U.S. tech companies, says Michel Lerner.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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