Something Holdings Aktie
ISIN: JP3322960000
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11.04.2026 15:06:00
AI Stocks Just Did Something That's Been Witnessed Only 4 Times in 62 Years -- Is It Finally Time to Sound the Alarm?
Roughly three decades ago, the mainstream proliferation of the internet changed America forever. After a long wait, the next game-changing technology has arrived: artificial intelligence (AI).Empowering software and systems with the tools to make split-second, autonomous decisions is a greater than $15 trillion global opportunity by 2030, according to PwC analysts. The rise of AI is also responsible for sending the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI), S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), and Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) to record highs.Nvidia (NASDAQ: NVDA) has been the face of the AI revolution, with its graphics processing units (GPUs) accounting for the lion's share of chips deployed in enterprise data centers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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