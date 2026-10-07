Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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07.10.2026 10:48:02
AI Stocks Micron and Sandisk Are Up 460% and 1,190% in the Past Year. History Says This Will Happen Next.
Micron Technology (NASDAQ:MU) and Sandisk (NASDAQ:SNDK) have emerged as major winners of the artificial intelligence infrastructure build-out, and both stocks have delivered exceptional returns for shareholders. In the past year, Micron is up 460% and Sandisk is up 1,190%.
Despite those gains, most Wall Street analysts believe the stocks are undervalued.
History offers a more sobering perspective. The memory chip industry has long been prone to boom-and-bust cycles. Memory stocks tend to fall sharply during downturns, and the next one may be right around the corner.
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