AI, veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

AI, hat am 05.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 9,80 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -15,470 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,56 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 521,3 Millionen JPY, während im Vorjahreszeitraum 484,7 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at