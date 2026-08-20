|
20.08.2026 06:31:29
Ai: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Ai ließ sich am 19.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ai die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 43,07 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 83,22 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz wurden 20,29 Milliarden JPY gegenüber 15,64 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 224,08 JPY beziffert, während im Vorjahr 407,13 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz lag bei 85,02 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 28,44 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 66,20 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX in Rot -- Wall Street tiefer -- Börsen in Fernost letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendiert zu Verlusten. Der deutsche Leitindex fällt derweil zurück. Die US-Börsen zeigen sich mit Verlusten. Die asiatischen Märkte verbuchten am Donnerstag Gewinne.