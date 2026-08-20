Ai: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Ai ließ sich am 19.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ai die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 43,07 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 83,22 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 20,29 Milliarden JPY gegenüber 15,64 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 224,08 JPY beziffert, während im Vorjahr 407,13 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 85,02 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 28,44 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 66,20 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at