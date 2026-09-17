Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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17.09.2026 19:31:00
AI was supposed to kill Google search. These numbers show the opposite, analyst says.
Google’s lead in search has strengthened and AI is leading to new growth, an Evercore ISI analyst notes.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 560,00
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|Alphabet A (ex Google)
|309,30
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|Alphabet C (ex Google)
|306,40
|2,30%