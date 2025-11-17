Ai: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Ai hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 77,13 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ai 208,08 JPY je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 80,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20,27 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 11,22 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at