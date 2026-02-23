Sunway Holdings Bhd Aktie
WKN DE: 880380 / ISIN: MYL4308OO002
|
23.02.2026 11:55:55
AIA, EPF among potential cornerstone investors for Sunway Healthcare’s RM3 billion IPO: sources
The private healthcare provider targets a minimum of 17 cornerstone investorsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sunway Holdings Bhd
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Sunway Holdings Bhd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!