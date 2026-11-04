04.11.2026 06:31:28

AIA Engineering legte Quartalsergebnis vor

AIA Engineering äußerte sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 26,76 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AIA Engineering 29,73 INR je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,13 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AIA Engineering einen Umsatz von 10,48 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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