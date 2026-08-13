AIA Engineering: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

AIA Engineering veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 32,27 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 32,69 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat AIA Engineering mit einem Umsatz von insgesamt 11,68 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,39 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 12,42 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at