02.02.2026 06:31:29
AIA Engineering stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
AIA Engineering hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Es stand ein EPS von 31,54 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AIA Engineering noch ein Gewinn pro Aktie von 27,78 INR in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat AIA Engineering 10,67 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,66 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
