AIA Engineering veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

AIA Engineering hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 42,15 INR. Im letzten Jahr hatte AIA Engineering einen Gewinn von 30,55 INR je Aktie eingefahren.

AIA Engineering hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,66 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,57 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 136,11 INR beziffert. Im Vorjahr hatte AIA Engineering 113,14 INR je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,30 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 44,20 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 42,38 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at