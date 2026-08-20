AIA Group Aktie
WKN DE: A1C7F3 / ISIN: HK0000069689
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20.08.2026 03:43:10
AIA Group posts 10% jump in half-year new business value
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