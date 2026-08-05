Aica Kogyo: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Aica Kogyo lud am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 74,71 JPY gegenüber 71,52 JPY im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Aica Kogyo mit einem Umsatz von insgesamt 71,38 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,77 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 19,43 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at