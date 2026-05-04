Aica Kogyo: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Aica Kogyo ließ sich am 01.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Aica Kogyo die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 49,82 JPY. Im letzten Jahr hatte Aica Kogyo einen Gewinn von 41,11 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 65,53 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 2,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 63,91 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 296,48 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Aica Kogyo ein Gewinn pro Aktie von 266,36 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 251,76 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 248,70 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at