Aica Kogyo hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Aica Kogyo hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 80,25 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aica Kogyo 79,77 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 77,70 Milliarden JPY – ein Plus von 26,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aica Kogyo 61,59 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at