Aica Kogyo informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Aica Kogyo hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,250 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,54 Prozent auf 417,6 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 424,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at