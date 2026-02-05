Aica Kogyo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Aica Kogyo hat am 03.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,31 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,280 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,72 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 421,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 424,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at