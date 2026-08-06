Aica Kogyo stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Aica Kogyo lud am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,35 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 447,9 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 413,4 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at