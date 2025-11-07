Aica Kogyo vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Aica Kogyo hat am 05.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 79,77 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aica Kogyo 73,81 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,70 Prozent zurück. Hier wurden 61,59 Milliarden JPY gegenüber 63,30 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at