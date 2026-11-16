Aica Kogyo veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Aica Kogyo hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,25 USD, nach 0,270 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 487,9 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 16,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 417,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at