04.05.2026 06:31:29

Aica Kogyo: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Aica Kogyo hat am 01.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,16 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,130 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,41 Prozent auf 417,6 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 419,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,980 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Aica Kogyo ein EPS von 0,870 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Aica Kogyo im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 2,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,67 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,63 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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