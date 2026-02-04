Aica Kogyo zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Aica Kogyo hat am 03.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 95,37 JPY gegenüber 86,81 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 64,89 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 64,65 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at