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03.08.2026 06:31:29
Aichi Electric gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Aichi Electric hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 198,27 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 205,49 JPY erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 32,69 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Aichi Electric einen Umsatz von 28,74 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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