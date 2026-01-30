Aichi Electric: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Aichi Electric hat am 29.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 254,39 JPY gegenüber 190,78 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 32,61 Milliarden JPY gegenüber 29,63 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at